Как будет выглядеть война между Израилем и Ираном

Надежда Белугина

Удивительное дело - отдают на растерзание целый народ, а всерьёз никто его не может защитить. Не меня, не моих детей коснулось, вероятно, рассуждают...И тянется время, и гибнут безоружные, беспомощные. Злобный коршун так запугал всех, что никто не осмелится дать ему отпор. Смирились? Больно! НИКТО НЕ РОЖДЁН ДЛЯ ВОЙНЫ Надежда Белугина-Подюжская Взрыв ночной вдалеке. Что тебе до него? Там чужие, тебе незнакомые люди. Мир погряз в темноте, не видать берегов. Сталь гудит, а кто начал, опять неподсуден. Только хватит ли сил, чтоб беду описать? Безоружной толпе выжить хватит ли крови? И всё глубже печаль, как всех к миру призвать? Седина на висках всё обширней от боли. Как жестоки враги! Танки-звери ревут! Будто кто-то похитил вдруг души людские. Средь развалин, как тени, детишки бредут. В чём вина их? Как выжить им в этой стихии? Хищный жуткий грифон – над толпой самолёт Пищу ищет себе на земле, по подвалам. Взрыв! Телами покрылась земля за прилёт, Будто пёстрым лоскутным окутав одеялом. А из мрака ночного зубастая пасть - Кровь течёт по клыкам в необузданной мести. Ей бы целый народ в клочья тут же порвать. Нет в таких испокон ни стыда и ни чести. Стонет мирный народ. Озверев, ни воды, Ни еды, ни жилья для детей, слабых женщин Не оставили варвары. Сколько беды! Нет надежды спастись от снарядов зловещих. Ждут в бессилии помощи, помощь слаба. А ведь смерть успевает десятки в минуту. Кто они против силы? В руинах дома. И телами засыпан весь путь абсолютно. Нет, не люди, а злобные бесы войны Верховодят над целой обширной планетой. Под командой дряхлеющего сатаны От войны беды в странах и взрослым, и детям. © Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2023 Свидетельство о публикации №123103104049