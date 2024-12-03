Затягивают "Петлю анаконды". Эксперты оценили вспышки конфликтов в Грузии и Сирии

Наблюдатели убеждены, что ситуация в мире все больше напоминает Карибский кризис 1962-го Наблюдаемая в последние дни в различных регионах мира эскалация напряженности (бои в зоне СВО, обострение протестных акций в Грузии, очередная вспышка противостояния в Сирии) далеко не случайна – эти и многие другие события являются эпизодами в конфликте России и Запада, уверены опрошенные amic.