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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ян Непомнящий: «Конечно, моей целью является звание чемпиона мира. Это то, почему я все еще играю в шахматы»

Непомнящий дважды играл в матче на первенство мира. В 2021 году он уступил норвежцу Магнусу Карлсену, в 2023-м – китайцу Дин Лижэню.

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