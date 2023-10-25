В рамках IPO Henderson бумаги будут размещены по цене 600-675 рублей

Компания Henderson, крупнейшая в России сеть салонов, специализирующаяся на продаже мужской одежды, обуви и аксессуаров, определила ценовой диапазон первичного публичного предложения (IPO) акций на Московской бирже.
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