Всё знал и всё понимал. Прогноз Пригожина сбылся спустя год

Большой рынок сбыта продукции и стратегические ресурсы в обмен. А так же сфера влияния, которая сменила обделавшуюся европу. Европа пытается нас заселить среднеазиатами, а мы им копчёненьких подкидываем, может арабы и негры спасут их от сатанизма и внедрят долбоящерам шариат вместо лгбт.

Модест

Я мало что понимаю в экономике. Но про то, что чем шире рынок сбыта, тем рентабельнее продукция где-то слышал. Сельхозпродукция наша пользуется спросом, автомобильная техника - из-за её дешевизны и ремонтопригодности. Ну и само собой - оружие, которого у нас на складах с избытком с прошлой войны. А с трусами как-нибудь наладится, не переживайте. На крайняк из мешковины пошьём. Скоро последние птенцы гнезда Гайдара и Чубайса выпорхнут из страны, а там и их идеология о международной кооперации загнётся (вы мне бусы, а я вам ресурсы).