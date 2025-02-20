В администрации Дональда Трампа снова занялись воспитанием Зеленского

Президент США Дональд Трамп возмущён высказываниями главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил на брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.
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