Собянин: На форуме «Россия» Москва покажет инновационные проекты для регионов

Международная выставка-форум «Россия» откроется на ВДНХ 4 ноября В своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что международная выставка-форум «Россия» откроется на ВДНХ 4 ноября.
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