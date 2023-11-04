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Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днем народного единства

Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днем народного единства

Градоначальник пожелал жителям краевого центра крепкого здоровья, мира, согласия, благополучия и успехов Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей города с Днем народного единства, который отмечают 4 ноября.

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