Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днем народного единства

Градоначальник пожелал жителям краевого центра крепкого здоровья, мира, согласия, благополучия и успехов Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей города с Днем народного единства, который отмечают 4 ноября.
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