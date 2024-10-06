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Симоньян: погибшего под Харьковом активиста Дадина ждет отдельный прием в аду

Симоньян: погибшего под Харьковом активиста Дадина ждет отдельный прием в аду

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что погибшего в Харьковской области российского оппозиционера Ильдара Дадина, который воевал на стороне ВСУ, в аду ждет особый прием.

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