Марго Робби: искусство стиля в стиле Барби

Марго Робби успешно продемонстрировала, как одеваться в стиле Барби, не выглядя безвкусно. Она имеет идеальные внешние данные для роли и креативный подход к своему гардеробу во время пресс-тура, связанного с фильмом «Барби».
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