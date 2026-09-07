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Царьград

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Ксения Собчак раскритиковала сотрудников за саморекламу

Ксения Собчак раскритиковала сотрудников за саморекламу

Телеведущая Ксения Собчак высказала недовольство сотрудниками, стремящимися работать с ней лишь ради продвижения своего имени, и призналась в разочаровании от публичных рассказов экс-сотрудников об опыте работы с ней.

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