Ксения Собчак раскритиковала сотрудников за саморекламу

Телеведущая Ксения Собчак высказала недовольство сотрудниками, стремящимися работать с ней лишь ради продвижения своего имени, и призналась в разочаровании от публичных рассказов экс-сотрудников об опыте работы с ней.
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