Силы Северного флота приступили к учениям в Арктике

Войска и силы Северного флота совместно с Арктической экспедиционной группировкой приступили к учениями под руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева, сообщили в среду, 26 января, в Минобороны России.
Войска и силы Северного флота совместно с Арктической экспедиционной группировкой приступили к учениями под руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева, сообщили в среду, 26 января, в Минобороны России.
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