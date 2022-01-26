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Силы Северного флота приступили к учениям в Арктике

Силы Северного флота приступили к учениям в Арктике

Войска и силы Северного флота совместно с Арктической экспедиционной группировкой приступили к учениями под руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева, сообщили в среду, 26 января, в Минобороны России.

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