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Сроки восстановления Нкунку неизвестны, есть несколько вариантов лечения. У форварда «Лейпцига» разрыв связок колена

«РБ Лейпциг» сообщил, что сроки восстановления Кристофера Нкунку неизвестны. Неопределенность возникла из-за того, что есть несколько вариантов лечения 25-летнего форварда.

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