Завтра с утра центр города будет перекрыт

Центр Екатеринбурга будет перекрыт 2 августа в связи с празднованием Дня ВДВ. Как сообщили «Новому Дню» в ГАИ Екатеринбурга, в пятницу состоится праздничное шествие по проезжей части, которое начнется в 09:30 от Площади Труда до Площади Советской армии к мемориалу «Черный тюльпан».