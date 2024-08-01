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Завтра с утра центр города будет перекрыт

Завтра с утра центр города будет перекрыт

Центр Екатеринбурга будет перекрыт 2 августа в связи с празднованием Дня ВДВ. Как сообщили «Новому Дню» в ГАИ Екатеринбурга, в пятницу состоится праздничное шествие по проезжей части, которое начнется в 09:30 от Площади Труда до Площади Советской армии к мемориалу «Черный тюльпан».

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