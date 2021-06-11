Слово и дело

9 240 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел Смирнов
    Необходимо больше информационных агенств РФ за рубежом. Мало, очень мало о нас знают заграницей. То интернет постоянн...Тысячи жителей ЦА...
  • Inna Kuznetsov
    Конфлик умного с глупым, спровоцированный лживой манипуляторшей.Принцы Уильям и Г...
  • Александр Котов
    Да похрен как-тоМенеджер МакSим п...

Размер и форма овощей могут говорить о содержании в их составе химикатов

Размер и форма овощей могут говорить о содержании в их составе химикатов

Плоды, которые продают вне сезона, нередко имеют в составе пестициды и нитраты. По словам доцента кафедры «Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза» МГУПП Георгия Суслянка, натуральные помидоры не должны быть большого размера.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх