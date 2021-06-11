Размер и форма овощей могут говорить о содержании в их составе химикатов

Плоды, которые продают вне сезона, нередко имеют в составе пестициды и нитраты. По словам доцента кафедры «Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза» МГУПП Георгия Суслянка, натуральные помидоры не должны быть большого размера.