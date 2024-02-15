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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Путину показали макет поезда «Синары» для высокоскоростных магистралей. Фото

Президенту России Владимиру Путину во время визита на завод «Уральские локомотивы» (Верхняя Пышма) показали макет высокоскоростного поезда, который будет курсировать по высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

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