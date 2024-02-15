Путину показали макет поезда «Синары» для высокоскоростных магистралей. Фото

Президенту России Владимиру Путину во время визита на завод «Уральские локомотивы» (Верхняя Пышма) показали макет высокоскоростного поезда, который будет курсировать по высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.
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