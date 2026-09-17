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Аргументы недели

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Зеленский вновь заявил, что считает невозможным проведение выборов на Украине во время войны

Зеленский вновь заявил, что считает невозможным проведение выборов на Украине во время войны

Зеленский вновь заявил о невозможности проведения выборов на Украине до окончания войны. Свою "позицию" он объяснил тем, что около 9 млн украинцев находятся за границей, а ещё значительная часть населения проживает на территориях, занятых Россией.

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