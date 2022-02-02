Dooralei

228 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Герасименко
    При чём тут Бастрыкин?78 актеров театра...
  • Сергей Дмитриев
    =  И ты, Лев, подался на полные полки? = ...и расстался с комсомолом ?Лев Лещенко призн...
  • Ринат Бесфамильный
    Все верно в СССР им платили заслуженно, как артистам, а сейчас они жируют и по 3-4 раза на курортах отдыхаютЛев Лещенко призн...

Два объявившихся сына Александра Абдулова не являются родственниками друг другу

Два объявившихся сына Александра Абдулова не являются родственниками друг другу

Александра Коваля и Сергея Шиподько утверждают, что они являются сыновьями Александра Абдулова. Фото: из открытых источников На ток-шоу «Пусть говорят» несколько выпусков обсуждается тема внебрачных сыновей покойного актера Александра Абдулова.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх