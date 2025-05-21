В Челябинске восстановили работу номера 103

На челябинской станции скорой медицинской помощи устранили неполадки со связью. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, работа автоматизированной телефонной станции службы скорой медицинской помощи в Челябинске полностью восстановлена.
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