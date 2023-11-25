От российских военкомов скрываются целые дивизии

Александр Бастрыкин: «Пока русские на фронте, мигранты атакуют наши тылы» Сергей Ищенко Фото: Виталий Невар/ТАСС Утром 24 ноября территория огромных сортировочных складов компании Wildberries в подмосковной Электростали стала похожей на зону спецоперации.
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