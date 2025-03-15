Бывший вице-президент «Роснефти» Шишкин остался работать в МГИМО на учрежденной компанией кафедре

Бывший вице-президент «Роснефти» Андрей Шишкин сконцентрировался на преподавательской деятельности. Как следует из указа президента Владимира Путина об обновлении состава Морской коллегии, экс-нефтяник официально выступает как представитель Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО.
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