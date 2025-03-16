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Французский депутат потребовал от США вернуть исторический подарок

Французский депутат потребовал от США вернуть исторический подарок

Евродепутат Глюксман потребовал вернуть Франции статую Свободы из США Депутат Европарламента от Франции Рафаэль Глюксман на конференции левоцентристской партии Place Publique (PP) потребовал от США вернуть статую Свободы, передает France24.

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