Зачем же было так бежать?

"По предварительной информации, в 15-39 час. на 19 км автодороги «Волгоград-Каменск-Шахтинский-Луганск» водитель, управляя автомобилем «Киа Риа», совершил наезд на 10-летнюю девочку, перебегавшую проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте.