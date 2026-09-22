Гунько заявил, что готов предоставить Аленичеву всю информацию об «Арсенале»: «Пока от него не было звонка»

Бывший главный тренер «Арсенала» Дмитрий Гунько в комментарии для «СЭ» заявил, что готов пообщаться и дать полную информацию новому главному тренеру Дмитрию Аленичеву.
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