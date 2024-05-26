НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

61 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Кибишева
    Как только обозначается все участники команды так всех и в СИЗО!«Мы будем одной к...
  • JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
    Беглов просто подонок и мошенник а Питер продал с потрохами мигрантам , даже в одном полицейском участке Питер уже во...Александр Беглов ...
  • Елена Сергеева
    "Просроченным" Зеленского назвал Тамир Шейх.Маргарита Симонья...

Школьные уроки физкультуры предложили дополнить играми в городки и вышибалы

С инициативой выступил Михаил Ветров Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров выступил с инициативой о рассмотрении возможности обязательного внедрения в школьные занятия физкультурой таких русских видов спорта, как городки, чижик и вышибалы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх