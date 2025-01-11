История и археология: Как княгиня императорской крови Татьяна Константиновна дважды осталась вдовой и отправилась в монастырь

В монастыре Иерусалима ее знали, как Тамару. Она попала туда уже в зрелом возрасте. Что же заставило правнучку Николая I уехать из родной страны? Как к этому был причастен грузинский князь? Почему княгиня императорской крови сражалась за свою любовь с собственными родителями? И сколько испытаний для нее подготовила судьба?Подробнее.