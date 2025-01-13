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Прокуратура обжаловала смягчение лечения для Александра Габышева в Приморье

Прокуратура обжаловала смягчение лечения для Александра Габышева в Приморье

Прокуратура Приморья оспорила решение суда об изменении условий лечения Александра Габышева, якутского "шамана".

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