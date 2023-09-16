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Минтранс предупредил об изменениях в расписании пригородного поезда из Уссурийска

Минтранс предупредил об изменениях в расписании пригородного поезда из Уссурийска

Жителей и гостей Приморского края предупредили об изменениях графика пригородного поезда. Нововведения связаны с маршрутом "Хасан — Уссурийск", сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Минтранса Приморского края.

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