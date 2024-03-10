Суарес купил дом по соседству с Месси за $11,5 млн

Особняк 1980 года имеет восемь спален и восемь ванных комнат.фото: твиттер клуба «Атлетико Мадрид»--> Футболист «Интер Майами» Луис Суарес приобрёл дом в закрытом районе Форт-Лодердейла по соседству с одноклубником и давним приятелем Лионелем Месси.