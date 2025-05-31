Российский офицер раскрыл новые детали поставок НАТО Киеву

Страны НАТО поставляют Украине для нужд вооруженных сил различные виды связи. В частности, опытные образцы комплектов беспроводного широкополосного доступа (БШПД) связи, на которых отсутствуют какие-либо опознавательные знаки.
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