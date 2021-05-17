"Люди богатые живут": в элитной многоэтажке разразился скандал (фото)

"Люди богатые живут": в элитной многоэтажке разразился скандал (фото)

В крупном районе города разразился скандал. Из-за изменений, которые произошли во дворе элитной новостройки, жители Владивостока уже готовятся к новым большим пробкам.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх