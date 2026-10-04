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Владеющая «Сити» компания по контракту с горсоветом Манчестера получала преимущественный доступ к участкам под застройку. Местные девелоперы считают, что их ущемляли (The Times)

Компания владельца «Манчестер Сити» шейха Мансура бен Зайед  аль-Найяна получила право «первоочередного предложения» в отношении проектов жилищного строительства в Манчестере в рамках «особо выгодной сделки» с городским советом.

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