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Корнилов: Украина подменяет собственную историю байками

Корнилов: Украина подменяет собственную историю байками

Украинские политики продолжают обсуждать опубликованную еще в июле статью президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», приводя в ответ на факты псевдоисторические выкладки и предъявляя претензии на территории РФ.

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