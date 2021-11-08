Корнилов: Украина подменяет собственную историю байками

Украинские политики продолжают обсуждать опубликованную еще в июле статью президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», приводя в ответ на факты псевдоисторические выкладки и предъявляя претензии на территории РФ.
Украинские политики продолжают обсуждать опубликованную еще в июле статью президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», приводя в ответ на факты псевдоисторические выкладки и предъявляя претензии на территории РФ.
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