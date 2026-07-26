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Новости Тамбова

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Тамбовский облсуд отправил в колонию участников коррупционной схемы в железнодорожном колледже

Тамбовский облсуд отправил в колонию участников коррупционной схемы в железнодорожном колледже

Фото: нейросети Читайте также: Пьяный водитель, сбивший девочку на тюбинге в Тамбовской области, получил условный срок Семья с двумя детьми погибла в страшном ДТП в Рассказовском округе Семь человек погибли при атаке беспилотников на склад Wildberries в Котовске Первоначально фигуранты отделались многомиллионными штрафами, однако прокуратура добилась реальных сроков заключения.

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