Тамбовский облсуд отправил в колонию участников коррупционной схемы в железнодорожном колледже

Фото: нейросети Читайте также: Пьяный водитель, сбивший девочку на тюбинге в Тамбовской области, получил условный срок Семья с двумя детьми погибла в страшном ДТП в Рассказовском округе Семь человек погибли при атаке беспилотников на склад Wildberries в Котовске Первоначально фигуранты отделались многомиллионными штрафами, однако прокуратура добилась реальных сроков заключения.