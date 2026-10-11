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Спортивные разряды и шаг к сборной: официальные гонки дронов прошли в Алтайском крае

Спортивные разряды и шаг к сборной: официальные гонки дронов прошли в Алтайском крае

В Алтайском крае впервые провели официальные соревнования по гонкам дронов, сообщает министерство спорта Алтайского края Состязания прошли 8 октября на аэродроме "Лесной" в Первомайском районе.

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