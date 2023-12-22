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Составлен список известных личностей, которые осудили “голую”вечеринку Ивлеевой

Составлен список известных личностей, которые осудили “голую”вечеринку Ивлеевой

Виталий Милонов, зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, резко осудил “голую вечеринку”, организованную блогером и телеведущей Анастасией Ивлеевой в московском клубе Mutabor.

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Комментарии
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AB
Ali Babaja
Какие отвратительные ебальники у этого курятника.
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17 час.

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