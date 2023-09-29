День пожилого человека принято отмечать в первый день второго осеннего месяца - 1 октября. В первый день октября во всем мире принято звонить своим бабушкам и дедушкам, мамам и папам, чтобы просто в очередной раз сказать им, как сильно вы их любите, и поделиться последними новостями.