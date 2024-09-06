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Китай

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Планы партнерских действий соответствуют Повестке дня Африканского союза на период до 2063 года -- президент ЮАР

Пекин, 5 сентября /Синьхуа/ -- 10 планов партнерских действий, предложенных председателем КНР Си Цзиньпином на саммите Форума китайско-африканского сотрудничества /ФКАС/ 2024 года, соответствуют Повестке дня Африканского союза /АС/ на период до 2063 года.

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