Планы партнерских действий соответствуют Повестке дня Африканского союза на период до 2063 года -- президент ЮАР

Пекин, 5 сентября /Синьхуа/ -- 10 планов партнерских действий, предложенных председателем КНР Си Цзиньпином на саммите Форума китайско-африканского сотрудничества /ФКАС/ 2024 года, соответствуют Повестке дня Африканского союза /АС/ на период до 2063 года.
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