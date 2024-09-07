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Ротенберг почтил память «Локомотива»: «Не имеем права забывать свою историю, какой бы тяжелой она ни была. Наш долг – помнить всех ребят из той команды»

«7 сентября – трагический день для всей хоккейной семьи. Каждый раз, когда мы впервые в сезоне приезжаем в Ярославль, обязательно отдаем дань уважения и памяти игрокам и тренерам погибшего Локомотива.

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