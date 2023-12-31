Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Горемыкин наградил отличившихся в боях на Южно-Донецком направлении

Горемыкин наградил отличившихся в боях на Южно-Донецком направлении

Заместитель Министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин прибыл в зону спецоперации, чтобы лично вручить государственные награды отличившимся бойцам группировки войск «Восток».

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