Горемыкин наградил отличившихся в боях на Южно-Донецком направлении

Заместитель Министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин прибыл в зону спецоперации, чтобы лично вручить государственные награды отличившимся бойцам группировки войск «Восток».
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