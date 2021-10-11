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Спикер парламента Молдавии Гросу: Россия не оказывает давления в переговорах по газу

Спикер парламента Молдавии Гросу: Россия не оказывает давления в переговорах по газу

КИШИНЕВ, 11 окт — РИА Новости. Россия не оказывает давления на власти Молдавии в переговорах о поставках газа, республика надеется продлить газовый контракт на хороших условиях, заявил спикер молдавского парламента Игорь Гросу.

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