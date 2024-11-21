Сенсационное заявление Белоусова о чистке госаппарата – аудиторы вскрыли старые дела Сердюкова

Сергей ВООБЩЕ ТО уже пора пересматривать некоторые законы, а из Белоусова делать ГАРАНТА и Бастрыкина ему в подмогу!!!

Владимир Иванов Табуреткин и Шогу-памятники!Мне ,кажется ,никто этих проходимцев не тронет!