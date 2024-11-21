Сенсационное заявление Белоусова о чистке госаппарата – аудиторы вскрыли старые дела Сердюкова

Главные новости. Сиб.фм На днях министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о запуске масштабных чисток сразу в нескольких государственных ведомствах.
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