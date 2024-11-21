Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Сенсационное заявление Белоусова о чистке госаппарата – аудиторы вскрыли старые дела Сердюкова

Сенсационное заявление Белоусова о чистке госаппарата – аудиторы вскрыли старые дела Сердюкова

Главные новости. Сиб.фм На днях министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о запуске масштабных чисток сразу в нескольких государственных ведомствах.

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Комментарии
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Сергей
ВООБЩЕ ТО уже пора пересматривать некоторые законы, а из Белоусова делать ГАРАНТА и Бастрыкина ему в подмогу!!!
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4 час.
Владимир Иванов
Табуреткин  и Шогу-памятники!Мне ,кажется ,никто этих проходимцев не тронет!
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4 час.
ВН
Валерий Николаевич
Ой не дадут ему развернуться, остановят, как Е. Пригожина, не дай Бог, конечно. Ему же нужна мощная охрана!
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3 час.

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