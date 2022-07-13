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Запад в поисках выхода из украинского тупика

Запад в поисках выхода из украинского тупика

Уж не знаю, что такого произошло, но за последние несколько дней с Запада просто посыпались сообщения от политиков, СМИ и экспертов, анонсирующие судорожные поиски выхода из украинского кризиса.

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