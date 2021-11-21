Русская Америка жива!

фото Сергей ПАШКЕВИЧЧуть больше полутора столетий назад, 18 октября 1867 года, во время торжественной церемонии на Замковом холме в Новоархангельске, столице русских владений в Америке, был спущен российский триколор и поднят звездно-полосатый флаг.