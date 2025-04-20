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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Месси о критике за поражения сборной: «Это ранило моих детей. Тиаго спрашивал: «Почему тебя не любят в Аргентине?»

Нападающий сборной Аргентины рассказал, как приятно было играть на победном чемпионате мира [в 2022 году], где присутствовали его дети.

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