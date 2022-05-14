«ПСЖ» интересен защитник «Торино» Бремер. Леонардо работает над трансферами, хотя его будущее в клубе под вопросом

Центральный защитник «Торино» Глейсон Бремер по окончании сезона может перейти в «ПСЖ». За 25-летним бразильцем следит спортивный директор парижан Леонардо.

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