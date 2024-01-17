Ученые выяснили, что кофе защищает от двух серьезных неизлечимых болезней

И снова о пользе кофе. «Если в моменте чашечка этого напитка просто бодрит и повышает настроение, то в долгосрочной перспективе спасает нервную систему», — написала в своем Telegram-канале доктор медицинских наук Зухра Павлова.
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