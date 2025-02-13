Медведев отреагировал на разговор Путина и Трампа

Состоявшийся накануне разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа важен сам по себе, так как «мир балансировал на грани Апокалипсиса» из-за свернувшихся отношений двух стран.
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