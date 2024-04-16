В России предложили запретить продажу алкоголя в таре до 250 грамм

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв предложил рассмотреть вопрос о целесообразности запрета розничной продажи алкогольной продукции в таре от 50 до 250 грамм, за исключением магазинов беспошлинной торговли и торговых точек на транспорте.