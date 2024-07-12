В Красноярском крае полицейские и общественники организовали интерактивные площадки в детском лагере

В рамках акции «Каникулы с общественным советом» сотрудники МО МВД России «Ачинский» и общественники организовали в детском лагере «Сокол» интерактивные площадки, отражающие специфику службы в органах внутренних дел.
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